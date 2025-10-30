#АЭС в Казахстане
События

Президент оценил работу акима Кызылординской области

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 13:32 Фото: akorda.kz
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев 30 октября 2025 года доложил президенту о социально-экономическом развитии региона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главе государства рассказали о социально-экономическом развитии Кызылординской области, ходе реализации инвестиционных проектов и экологической программы "Таза Қазақстан", а также о благоустройстве областного центра и населенных пунктов.

Как доложил аким Нурлыбек Налибаев, за последние четыре года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233%. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70%.

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 13:32

Фото: akorda.kz

"В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тысяч новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять", – говорится в сообщении.

Глава государства, отметив динамичное развитие региона, дал высокую оценку проведенной работе.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область 30 октября. По прилете он осмотрел новый терминал международного аэропорта "Қорқыт Ата".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
