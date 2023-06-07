Экс-депутата Нуржана Альтаева задержали по подозрению в получении взятки

Задержан бывший депутат Мажилиса Парламента Казахстана Нуржан Альтаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе Антикоррупционной службы:

"Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере".

В ведомстве отметили, что в соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Нуржан Альтаев был депутатом Мажилиса Парламента РК с февраля 2019-го по ноябрь 2020 года.