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Экс-депутат Мади Ахметов получил новую должность

Экс-депутат Мади Ахметов получил новую должность Фото: gov.kz
Бывший депутат Мажилиса Парламента Казахстана Мади Ахметов получил новую должность, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, размещенной 25 декабря 2023 года на сайте акимата Алматинской области.

"Распоряжением акима Алматинской области Мади Ахметов назначен на должность руководителя Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области", – говорится в сообщении.

Мади Ахметов в разные годы занимал должности председателя Алматинского городского филиала молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan (ныне Amanat), менеджера по связям с общественностью Университета международного бизнеса, заместителя декана по воспитательной работе Международного университета информационных технологий, советника руководителя Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

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С января 2021 года по январь 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК седьмого созыва, член фракции Amanat, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК. Отметим, что он был самым молодым депутатом Мажилиса седьмого созыва.

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