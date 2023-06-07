Чемпион Европы-2013 пополнил состав сборной Казахстана по футболу

Воспитанник костанайской школы футбола Александр Зуев, который 10 лет назад в составе юношеской команды России стал чемпионом Европы, получил казахстанское гражданство и вызов в национальную сборную Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Как передает пресс-служба казахстанской федерации футбола, Александр Зуев присоединится к команде Магомеда Адиева уже в ближайшие часы, когда в Алматы начнет свои сборы наша национальная сборная. Новичок сборной заменит Аслана Дарабаева, который не успел восстановиться после травмы.





Фото: Instagram/aleksandr_zuev10

Александр Зуев родился 26 июня 1996 года в Костанае и является воспитанником футбольной школы "Тобола". За свою карьеру выступал в российских клубах "Спартак", "Ростов", "Рубин" и "Химки". В последнем сезоне чемпионата России полузащитник сыграл за "Крылья Советов" из Самары.





26-летний футболист регулярно вызывался в юношескую и молодежную сборные России. В 2017 году он стал чемпионом российской Премьер лиги в составе московского "Спартака".