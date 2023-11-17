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Объявлен состав сборной Казахстана по футболу на матч с Сан-Марино

Фото: Instagram/kff_team Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу сыграет 17 ноября отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года с командой Сан-Марино в Астане.

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Опубликованы стартовые составы команд:

состав сборной

Фото: Instagram/kff_team

  • Казахстан: Шацкий, Каиров, Малый, Марочкин, Быстров, Досмагамбетов, Чесноков, Бейсебеков, Зуев, Оразов, Аймбетов;
  • Сан-Марино: Бенедеттини, Този, Росси, Ди Майо, Фабри, Баттистини, Лаццари, Муларони, Капиккьони, Голинуччи, Нанни.

Сегодня, 17 ноября 2023 года, в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 сборная Казахстана дома сыграет против команды Сан-Марино. 

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Казахстан и Сан-Марино на европейских полях встречаются уже четвертый раз, и все предыдущие "рандеву" завершались в пользу казахстанцев. Дважды победы были одержаны под руководством Михала Билека и однажды – уже при Магомеде Адиеве (4:0, 3:1, 3:0).

Трансляция матча начнется в 21:00 по времени Астаны на телеканале "Qazsport".

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