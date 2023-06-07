Дым от лесных пожаров в Канаде достиг США

Соединенные штаты Америки заволокло дымом от 400 лесных пожаров в Канаде, тем самым снизив видимость над Нью-Йорком, сообщает Zakon.kz.

Туманное небо нависло над северо-востоком США, передает The Guardian.

В этом году в Канаде лесные пожары стали страшным бедствием: если обычно в этот период в стране выгорает около 600 тысяч акров, то к началу июня 2023 года огонь уже охватил 8,1 млн акров, в том числе 5,5 млн акров леса.



Сейчас в стране идет борьба более чем с 400 очагами лесных пожаров, 249 из которых еще не локализовали. Дым от них накрывает пограничные города и штаты США, он распространяется дальше на юг, вплоть до Нью-Йорка.

Жителям США рекомендовали не выходить на улицу без необходимости, а при выходе им рекомендовали надевать маски N95, чтобы уменьшить воздействие загрязняющих веществ. Также людям рекомендовали держать двери и окна закрытыми.

В Нью-Йорке качество воздуха упало до уровня таких городов, как Нью-Дели и Доха. Из-за густого смога в главном мегаполисе США не видно небоскребов, включая знаменитый Эмпайр-стейт-билдинг, а многим горожанам вновь пришлось надеть маски впервые после завершения пандемии Covid-19.

Ранее в штате Луизиана удар молнии стал причиной крупного пожара на местной нефтебазе.