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Происхождение дорогостоящей виллы во Франции объяснил замгенпрокурора Казахстана

обяснение Фото: atameken.kz
Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах Мажилиса 7 июня объяснил происхождение виллы во Франции стоимостью 1 млн долларов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили Улана Байжанова рассказать, насколько соответствует действительности информация о том, что у него во Франции есть вилла, и он ее сейчас якобы продает за 1 млн долларов.

"Это абсолютно достоверная информация, она никогда и не скрывалась. Я приобрел эту недвижимость, работая в  бизнесе. Были на это веские причины. В связи с болезнью дочери нужно было находиться в Европе", – сказал он.

Он добавил, что перед поступлением на работу на госслужбу, как и все госслужащие в соответствии с законом, подал декларацию с указанием в том числе этой недвижимости.

"Вся эта информация раскрывается в декларации, проводится специальная проверка, это было 13 лет назад (приобретение недвижимости. – Прим. ред.), никаких вопросов ко мне не возникло. Поверьте, особенно когда идет речь о назначении на высокие политические должности, проверка проводится очень тщательно. Поэтому из этого  не надо делать сенсацию", – призвал замгенпрокурора.

Вопрос же продажи, по его словам, связан с тем, что  нет необходимости находиться в Европе.

"Мы живем в Казахстане, и та цена, которая выставлена, это вопрос рынка, и как только появится покупатель, это будет реализовано. Деньги вернутся в страну и они пойдут в экономику страны", – резюмировал Улан Байжанов.

Распоряжением главы государства Улан Байжанов назначен заместителем генерального прокурора Казахстана 24 февраля.

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