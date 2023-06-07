В Аксу из-за аварии на электростанции отключились четыре энергоблока

7 июня в 09.40 на территории электростанции в Аксу произошло аварийное отключение энергоблоков 1, 2, 3, 4, так как сработала защита (предохранительные клапаны), сообщает Zakon.kz.

На оперативное время 18:00 1, 2, 3 энергоблоки запущены, сейчас идет подготовка к запуску 4-го энергоблока. Работы ведутся в штатном режиме.



"Установлена предварительная причина поломки – внешний фактор в энергосистеме, из-за чего отключилась система шин 220 и 110 кв на ОРУ (открытое распределительное устройство) и произошло разрушение конденсатора связи. Пострадавших нет. В связи с этим без электроснабжения осталось пол города и два сельских округа – имени М. Омарова и Евгеньевский. Через 26 минут электроснабжение было полностью восстановлено", – рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Также сообщается, что вопрос обеспечения жизнедеятельности находится на контроле уполномоченных органов и руководства компании ERG. Объекты работают в штатном безаварийном режиме.

Ермаковская государственная электростанция – образована в соответствии с постановлением Совета министров СССР от 23 июня 1954 года №1240.



Ранее сообщалось, что в цехе "АрселорМиттал Темиртау" произошел выброс горящего кокса.