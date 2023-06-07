В цехе "АрселорМиттал Темиртау" произошел выброс горящего кокса

7 июня в 16:50 в Стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" в доменном цехе произошел производственный инцидент, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба компании, в фурменной зоне доменной печи №3 "произошло выдавливание фурмы с выбросом горящего кокса".

"Службы оперативного реагирования прибыли на место инцидента. Пострадавших нет. Причины данного инцидента выясняются", – отмечается в сообщении.

По данным противопожарной службы, возгорание ликвидировано в 18:07. Доменную печь №3 готовят к запуску.

В декабре 2022 года премьер-министр Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании "АрселорМиттал" Виджаем Гоялом. Тогда сообщалось, что Казахстан привлечет международных экспертов для оценки деятельности компании. В период проведения оценки представители АМТ обещали сохранить объемы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.

Депутат Мажилиса Аскар Садыков 31 мая на пленарном заседании палаты заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" ущемляет права казахстанских подрядчиков.

