В Кыргызстане задержали подозреваемых в попытке госпереворота: будет ли новая революция?

В Кыргызстане на этой неделе задержали более 30 человек, подозреваемых в подготовке госпереворота. По данным ГКНБ, участникам группы удалось привлечь свыше 100 человек. Вспоминая о пережитых соседом революциях, Zakon.kz обратился к политологам, чтобы выяснить, насколько ситуация опасна.

По данным спецслужб, группировка вербовала людей в свои ряды в течение года. В общей сложности им удалось привлечь более 100 человек. Как рассказали в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана, начать активно действовать заговорщики хотели после возникновения недовольства по какому-либо происшествию. Утверждается, что задержанные уже дали признательные показания.

Как свергали власть в Кыргызстане

Исходя из хронологии событий, первая революция произошла в Кыргызстане в 2005 году, и с тех пор каждые пять-шесть лет в стране случался новый переворот.

За последние два десятилетия власть в Кыргызстане менялась силовым путем уже трижды.

В 2005 году свергли президента Аскара Акаева, в 2010-м – Курманбека Бакиева. Протесты 2020 года привели к отставке президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Любопытный факт – всем главам государства на момент массовых волнений был 61 год.

Нынешняя ситуация говорит о том, что победивший на выборах в 2021 году Садыр Жапаров за эти два года тоже не смог достаточно укрепить свою власть. Так считает политолог и эксперт Казахстанского института общественного развития Риззат Елюбаев.

"Имеется часть элиты, которая недовольна политикой, проводимой действующим президентом. Они саботируют его некоторые решения. Нужно отметить, что слухи о подготовке антипрезидентских митингов в республике появились еще в январе 2023 года. А вот кто может их возглавить – такой информации нет, и за это время ни одного имени в СМИ не прозвучало. Это означает, что каких-то дополнительных вбросов по этому поводу не было". Риззат Елюбаев

По словам политолога, анализируя информацию о последнем задержании кыргызскими спецслужбами лиц, подозреваемых в подготовке возможного госпереворота, слово "возможного" является ключевым.

"Так как цель на данный момент неизвестна, то формально можно утверждать, что мотивов его совершать у участников группы по организации госпереворота не было. Но, как показывает практика, обычно такие крупные операции происходят тогда, когда собраны основания в достаточном количестве. Здесь мы наблюдаем, что кто-то решил подстраховаться, либо переоценил масштаб предполагаемых беспорядков", – поделился своим мнением Риззат Елюбаев.

В случае с Кыргызстаном, продолжил политолог, неким триггером стал неостывший след предыдущего горького опыта правления.

"Представители исполнительной и законодательной власти Кыргызстана попытку госпереворота пока не комментировали. И это в то самое время, когда судебные власти страны и администрация президента ведут напряженную борьбу за информационную безопасность и новый формат работы прессы в Кыргызстане", – отметил эксперт.

Подытоживая сказанное, спикер подчеркнул, что внешнее давление, которое оказывают на Кыргызстан, усиливает внутреннюю турбулентность, и общество наблюдает защитную реакцию со стороны государства. Но сказать, к чему может привести эта ситуация, пока невозможно – требуются тщательные наблюдения за событиями в соседней стране.

Новой революции быть?

В свою очередь его коллега Сырым Иткулов убежден, что в Кыргызстане есть все условия, которые делают возможными революции в данном регионе, оттого они и происходят с устойчивой периодичностью.

Он назвал несколько причин:

Во-первых, влияет географическая компактность государства, когда из самой отдаленной точки страны до столицы можно доехать за один день. Например, если вы посмотрите на апрельские события 13-летней давности, митинги были в Таласе, Нарыне.

Во-вторых, в Бишкеке есть постоянные участники массовых митингов в лице некоторых жителей, которые проживают в городе фактически, но не юридически.

"Растущая урбанизация за годы независимости привела к тому, что сам Бишкек обзавелся депрессивным пригородом в виде новостроек, часть которых возникла как результат незаконного захвата земель во время революций. Новостройки лишены коммунальных удобств и социальных объектов, таких как школы и поликлиники. Жители чаще всего не имеют постоянной работы. Эти люди выходят на митинги в надежде решить свои проблемы, хотя нередко за небольшую плату служат массовкой для некоторых политиков". Политолог Сырым Иткулов

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Эксперт добавил, что ключевым является то, что население Кыргызстана отличается быстрой социальной мобилизацией без указки сверху.

"Именно активность граждан и зарубежной диаспоры позволила не только несколько раз развернуть массовые протесты и революцию, но и оперативно решить проблемы во время пандемии. Надо признать, что эта мобильность тогда пошла кыргызстанцам на пользу и помогла спасти тысячи жизней, в отличие от соседей по Центральной Азии". Политолог Сырым Иткулов

Он подчеркнул, что революции в Кыргызстане – не очередные клановые разбирательства, а в первую очередь социально-экономические протесты.

Плюс ко всему, как считает политолог, республика за 20 лет прошла несколько этапов эволюционных процессов, от "во всем виноват президент" в начале нулевых (речь об Акаеве) до "виновата коррупция как явление".

Какова ситуация внутри страны

Кыргызский политолог Медет Тюлегенов также прокомментировал произошедшие задержания по делу о подготовке госпереворота. Он подчеркнул, что власти стараются превентивным образом, иначе говоря, на дальних подступах, пресекать любые попытки волнений в массах. Это касается и появления потенциальных оппозиционеров, политиков, которые могли бы организовать что-то действительно опасное для государственности.

"Говоря относительно власти, тут нет речи о каких-то беспорядках и протестах. Даже публичные выступления происходят с трудом. Нынешняя власть достаточно жестко и репрессивно относится к тем, кто желает стать или планирует быть политической оппозицией, так как ее, в принципе, в стране нет", – отметил политолог.

Также специалист выразил свое мнение о самом заявлении об арестах.

"Официальные власти, конечно, дали информацию. Но сказать пока невозможно, насколько это серьезное и значимое событие. Во-первых, непонятно, чем обоснованы серьезные обвинения. Потому как пока эту информацию озвучил только ГКНБ. Заявлений адвокатов или другой стороны не было, и сложно пока делать вывод. Тем более, если взять за основу то, как были организованы обвинения против участников других подобных дел, где многое было за уши притянуто, то я предполагаю, что и течение этого дела может быть похоже на прежнее: все будет засекречено, невозможно будет понять, на основании каких фактов или доказательств происходит обвинение". Медет Тюлегенов

По словам Тюлегенова, имена арестованных, которые уже назвали, совершенно никому не известны. Отсюда не ясно, насколько эти люди сильны организовать массовые беспорядки.

"Мы видим, что пока и общественная реакция сдержанная. Люди ждут, не понимая, что в целом происходит. Пытаются анализировать, насколько можно верить данным властей. Опять же, сложно предположить и то, действительно ли народ был готов пойти за кем-то. Понятно, что в стране есть недовольные и те, кто может потенциально планировать организацию массовых протестов. Конечно, они могут найти ту аудиторию, с кем призывы и лозунг способны сработать. Но пока не видно тех фигур, за которыми стоят недовольные личности, которые могли бы пойти за лидером. Сложно сказать, действительно ли ситуация такая, чтобы было возможным в нынешних условиях организовать массовые беспорядки". Медет Тюлегенов

Эксперт заключил, что есть политики, их буквально единицы, которые достаточно серьезно могут критиковать власть. Но их недостаточно, чтобы оппозиционные силы были опасны для страны в целом.