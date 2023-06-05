В Кыргызстане задержали участников возможного госпереворота – СМИ

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана произвел массовое задержание участников возможного государственного переворота, сообщает Zakon.kz.

Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно. Об этом 24.kg сообщили источники.

По данным издания kaktus.media, "задерживают всех активных участников". Источник издания отказался сообщить имена активистов и соучастников возможного госпереворота, а также с каким политиком они могут быть связаны.



