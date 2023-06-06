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В ГКНБ Кыргызстана рассказали, кто организовал попытку захвата власти

захват власти в Кыргызстане Фото: пресс-служба ГКНБ Кыргызстана
Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности Кыргызстана рассказали о личности задержанных, которые планировали организовать массовые беспорядки с последующим захватом власти, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ГКНБ сообщили о возбуждении уголовного дела на основе аудио- и видеоматериалов. Преступная группа на протяжении года привлекала в свои ряды сторонников и вербовала "наиболее недовольных граждан по всей стране".

"Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С. Под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти".пресс-служба ГКНБ Кыргызстана

В группу привлекли более 100 человек из различных слоев общества и регионов страны. У каждого была своя роль с конкретными задачами.

"Есть информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию".пресс-служба ГКНБ Кыргызстана

В ГКНБ доставили более 30 участников группы. В их числе главный организатор Н.Р.С, а также четверо ее основных сподвижников. Сообщается, что задержанные дали признательные показания. Правоохранительные органы изъяли вещественные доказательства. 

Ранее в Сети появились видео задержаний участников возможного госпереворота.

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Данияр Кунафин
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