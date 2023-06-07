Казахстан готов увеличить экспорт в Катар на 250 млн долларов

Глава государства провел встречу c делегацией во главе с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, приветствуя шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Эмиру Катара за участие в работе Международного форума Астана во главе делегации, в состав которой вошли представители правительства и бизнес-сообщества Катара.

Президент подчеркнул, что Катар является для Казахстана важным и надежным партнером на Ближнем Востоке, и выразил уверенность в том, что сегодняшние переговоры придадут новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

"Скоро исполнится 30 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Безусловно, это важная веха. За это время мы наладили эффективное межгосударственное сотрудничество и конструктивный политический диалог. В прошлом году Вы посетили Астану с государственным визитом. Недавно премьер-министр Казахстана побывал с визитом в Катаре. Все это служит ярким свидетельством традиционной дружбы и крепкого партнерства. Вы лично вносите большой вклад в углубление связей между нашими странами. Я высоко ценю это и готов вместе с Вами прилагать усилия для дальнейшего укрепления казахско-катарских отношений. Со своей стороны мы готовы оказать всю необходимую поддержку катарским инвесторам", – заявил глава государства.

Как сообщил глава государства, Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции на общую сумму 250 млн долларов. Кроме того, для активизации деловых контактов важным представляется открытие прямого авиасообщения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан.