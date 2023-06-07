Эмир Катара прибыл в Астану

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, прибывшего с рабочим визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, сегодня главы государств проведут встречу в двустороннем формате и обсудят вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между странами.













Сегодня, 7 июня, глава государства встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.