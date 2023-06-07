В Астане два человека отравились при спуске в колодец

Фото: astanatv.kz

В столичном ДЧС рассказали, что пострадавшие извлечены из колодца сотрудниками СПЧ-3 и госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление сероводородом тяжелой степени тяжести", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, мужчина 1985 года рождения при спуске в водопроводный колодец надышался парами газа и упал в колодец. "Прохожий мужчина 1998 года рождения, увидев лежавшего без сознания человека, спустился в колодец для оказания помощи и тоже надышался углекислым газом", – отмечается в сообщении. Ранее, в конце января, в Астане девушка упала в открытый колодец.

Следите за новостями zakon.kz в: