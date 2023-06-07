Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане два человека отравились при спуске в колодец

падение в колодец Фото: astanatv.kz
В столичном ДЧС рассказали, что пострадавшие извлечены из колодца сотрудниками СПЧ-3 и госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление сероводородом тяжелой степени тяжести", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, мужчина 1985 года рождения при спуске в водопроводный колодец надышался парами газа и упал в колодец.

"Прохожий мужчина 1998 года рождения, увидев лежавшего без сознания человека, спустился в колодец для оказания помощи и тоже надышался углекислым газом", – отмечается в сообщении.

Ранее, в конце января, в Астане девушка упала в открытый колодец.

Елена Беляева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления