В Астане два человека отравились при спуске в колодец
Фото: astanatv.kz
В столичном ДЧС рассказали, что пострадавшие извлечены из колодца сотрудниками СПЧ-3 и госпитализированы в больницу с диагнозом "отравление сероводородом тяжелой степени тяжести", сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Astana TV, мужчина 1985 года рождения при спуске в водопроводный колодец надышался парами газа и упал в колодец.
"Прохожий мужчина 1998 года рождения, увидев лежавшего без сознания человека, спустился в колодец для оказания помощи и тоже надышался углекислым газом", – отмечается в сообщении.
Ранее, в конце января, в Астане девушка упала в открытый колодец.
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