Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как в зоопарке Караганды берегут животных от теплового удара

животное Фото: astanatv.kz
Медведей и мартышек напоили чаем и накормили сладким пломбиром. Специалисты говорят такие лакомства охлаждают, тонизируют и помогают уберечь зверей от теплового удара, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, особенно угощение понравилось медведям по кличке Машка и Потап. Животные также регулярно получают прохладный душ. В целом же, рацион всех обитателей зоопарка особенный, говорят сотрудники. Хищникам выдают охлажденное мясо, а обезьянам на завтрак творог с чаем и компот. Именно это хорошо утоляет жажду. Балуют мартышек мороженым. Они его делят по старшинству.

"Они сейчас меньше стали потреблять еды и почти как люди реагируют. Им попить, полежать больше. Стали спать больше, ищут тенечек. То есть это такие же живые существа как и люди, которые сейчас спасаются от жары. Но мы должны им помогать. Мы заботимся о них как можем". Директор зоологического парка Караганды Гульнара Адамбекова

Ранее Zakon.kz опубликовал несколько советов, которые могут помочь защитить домашнее животное от вредителей и паразитов.

Читайте также

Сильная жара сохранится на большей части Казахстана в четверг

Происхождение дорогостоящей виллы во Франции объяснил замгенпрокурора Казахстана

В Актобе за спасение жизни ребенка министр просвещения наградил школьника

Елена Беляева
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления