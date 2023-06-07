Как в зоопарке Караганды берегут животных от теплового удара

Медведей и мартышек напоили чаем и накормили сладким пломбиром. Специалисты говорят такие лакомства охлаждают, тонизируют и помогают уберечь зверей от теплового удара, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, особенно угощение понравилось медведям по кличке Машка и Потап. Животные также регулярно получают прохладный душ. В целом же, рацион всех обитателей зоопарка особенный, говорят сотрудники. Хищникам выдают охлажденное мясо, а обезьянам на завтрак творог с чаем и компот. Именно это хорошо утоляет жажду. Балуют мартышек мороженым. Они его делят по старшинству.

"Они сейчас меньше стали потреблять еды и почти как люди реагируют. Им попить, полежать больше. Стали спать больше, ищут тенечек. То есть это такие же живые существа как и люди, которые сейчас спасаются от жары. Но мы должны им помогать. Мы заботимся о них как можем". Директор зоологического парка Караганды Гульнара Адамбекова

Ранее Zakon.kz опубликовал несколько советов, которые могут помочь защитить домашнее животное от вредителей и паразитов.

