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Редкие животные из Чехии поселились в зоопарке Караганды

зоопарк Караганда Чехия, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:33 Фото: gov.kz
В Карагандинском зоопарке произошло пополнение. Теперь в двух новых вольерах живут семейства мартышек и валлаби. Об этом событии поспешили рассказать в акимате Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

К примеру, семья обезьян Бразза – это подарок зоологического парка города Хлебы в Чехии.

Также в этом зоопарке была приобретена пара валлаби. Это сородичи кенгуру, но более мелкого размера.

Животные – альбиносы, что большая редкость в природе.

Редкие животные из Чехии появились в зоопарке Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:33

Фото: gov.kz

В дополнении сказано, что мартышки прибыли в зоопарк в конце октября 2024 года. В семье половозрелые самец и две самки, а также малыш. Обезьяны этой породы – сторонники патриархата.

"Таких обезьян в Карагандинском зоопарке никогда не было. Сейчас они живут в двух вольерах: там всевозможные полочки, лестницы, качели. Построили им домик, хотим сделать гамак. Это всеядные обезьяны. Едят семечки, орехи, сезонные фрукты, бананы, апельсины. Нравится им тыква и кабачки, которые мы вырастили на огороде зоопарка. Кормим отварным мясом и рыбой. С удовольствием пьют айран и едят творог".Директор зоопарка Гульнара Адамбекова

Ранее администрация алматинского зоопарка выступила с пояснением относительно странного гула. Все оказалось весьма прозаично. Звуки, которые могут услышать жители на расстоянии двух километров от зоопарка, издает птица эму.

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