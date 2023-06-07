Чрезвычайную ситуацию природного характера объявили в Актау

Решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера в Актау приняли в 15:00 7 июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе акимата города.

"Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации, связанной с обмелением Каспийского моря, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС г. Актау в 15:00 7 июня принято решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера, местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ", – говорится в сообщении в Facebook.

Как уточняется, принятое решение не повлияет на работу ТОО "МАЭК", электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.

31 марта 2023 года блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит Каспийское море. Он отметил, что море продолжает мелеть.

