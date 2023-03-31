"Сердце разрывается": обмелевший Каспий показал блогер
Фото: Zakon.kz
Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 31 марта опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит Каспийское море, сообщает Zakon.kz.
Блогер написал, что "Каспийское море продолжает мелеть".
"Одно из самых ужасных чувств на свете – это осознание того, что привычное окружение исчезает и становится тяжкими воспоминаниями", – написал блогер.
Комментаторы написали под видео:
- Сердце разрывается.
- Жаль, во всем виноваты люди.
- Пропадет природа, пропадет и человечество.
- Больно.
- Морское дно обнажилось.
Почему мелеет Каспий, рассказали в Минэкологии 11 января. Экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.
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