"Сердце разрывается": обмелевший Каспий показал блогер

Фото: Zakon.kz

Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 31 марта опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: