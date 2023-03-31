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"Сердце разрывается": обмелевший Каспий показал блогер

Обмелевший Каспий показал блогер Фото: Zakon.kz
Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram 31 марта опубликовал видео, на котором видно, как сейчас выглядит Каспийское море, сообщает Zakon.kz.

Блогер написал, что "Каспийское море продолжает мелеть".

"Одно из самых ужасных чувств на свете – это осознание того, что привычное окружение исчезает и становится тяжкими воспоминаниями", – написал блогер.


Комментаторы написали под видео:

  • Сердце разрывается.
  • Жаль, во всем виноваты люди.
  • Пропадет природа, пропадет и человечество.
  • Больно.
  • Морское дно обнажилось.

Почему мелеет Каспий, рассказали в Минэкологии 11 января. Экоактивист заявил, что в 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.

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