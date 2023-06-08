На Петропавловск обрушились ураган и ливень

В Петропавловске после урагана и сильного дождя улицы засыпало ветками от деревьев и арматурой, сообщает Zakon.kz.

Стихия обрушилась на город около 20:00. Жители отмечают, что дороги в городе залиты водой. Пока известно о повреждении автомобиля от падение забора вокруг городского отдела полиции.

Люди через соцсети делятся кадрами последствий непогоды.

Аким города Руслан Анбаев обратился к жителям с просьбой быть осторожными.

"В связи с сильным ветром и ливнем, прошу вас быть осторожными! Особенно будьте бдительны на дорогах. Из-за сильного ветра ломаются ветки и падают деревья. Также отключается электроснабжение. О подобных фактах просьба сообщать в ситуационный центр Ikomek-109. После нормализации погоды, мы с коммунальными службами приступим к ликвидации последствий сильного ветра и дождя. Прошу вас всех быть осторожными!" – написал аким в Instagram.

Ранее сообщалось, что павлодарские верующие провели массовый обряд, призывающий дождь. В регионе неделю столбики термометров показывают +36, что на 11 градусов выше нормы.