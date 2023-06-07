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Павлодарские верующие провели массовый обряд, призывающий дождь

погода Фото: pixabay
В регионе неделю столбики термометров показывают +36, что на 11 градусов выше нормы. Павлодарцы утверждают, что не помнят такого засушливого года, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, последний раз осадки были в прошлом месяце. Поэтому дождь решили вызывать молитвой. На коллективный намаз съехались имамы со всей области. К ним присоединилось более 500 верующих. Чтобы места хватило всем, мусульмане собрались на ипподроме. При себе нужно было иметь лишь коврик для намаза. Традиционная молитва, в которой верующие просят об обильном дожде, называется истиска.

"По традиции, когда мы проводим тасаттык, мы делаем вместе с молитвой жертвоприношение. Эти действия являются, так сказать, похвальными и добрыми делами. В Павлодарской области многие аулы, поселки проводили такое мероприятие. Сначала жертвоприношение, потом тасаттык-намаз. Год очень тяжелый. Мы сегодня всех пригласили в мечеть молиться и просить у Аллаха ливневого дождя". Главный имам Павлодарской области Жолдас кажы Коспакулы

Ранее сообщалось, что сильная жара сохранится на большей части Казахстана 8 июня.

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