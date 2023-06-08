Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака

У представителя каждого знака зодиака есть установки, привычки, страхи и противоречия, которые порю мешают быть по истине счастливым. Что мешает каждому знаку зодиака быть счастливым, расскажет Zakon.kz.

Найти причину, которая мешает человеку быть счастливым предлагают звезды. Ведь многие привычки и установки внутри нас обусловлены датой рождения, говорят звезды. О том что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака поделился Bazaar.

Овен

Больше всего на свете Овны не любят проигрывать. И вместо того, чтобы наслаждаться прекрасными моментами жизни, они тратят энергию на бессмысленную конкуренцию с окружающими.

Телец

Тельцы — это главные поклонники рутины и зоны комфорта. А значит, способы получения новых впечатлений попросту остаются без внимания. Поэтому нередко их партнерам приходится прилагать массу усилий, чтобы внедрить в отношения новизну.

Близнецы

В вопросе счастья Близнецы противоречат сами себе. С одной стороны, они чувствуют себя бесконечно счастливыми, когда им удается установить коннект с внутренним голосом. А с другой стороны — представители этого знака постоянно окружают себя людьми, лишаясь возможности остаться наедине с собой.

Рак

Что мешает быть счастливым типичному Раку? Неуверенность в себе и страх перед неизвестным. Хотя мечты у них одни из самых смелых.

Лев

От счастья Львов отделяет пресловутое "А что подумают люди?". В таком случае вывод напрашивается сам собой: перестаньте опираться на общественное мнение. Ведь идеальными для всех быть невозможно.

Дева

Бесконечное стремление к совершенству не дает Девам почувствовать всю сладость моментов. Ведь им всегда кажется, что жизнь может быть еще лучше. Безусловно, это так, но учиться ощущать себя счастливым здесь и сейчас тоже важно.

Весы

Во-первых, Весы почти всегда стремятся усидеть на двух стульях: и себя не обделить, и другим угодить. А во-вторых, люди этого знака имеют дурную привычку откладывать важные дела на последний момент, заведомо подвергая себя стрессу.

Скорпион

Недоверие Скорпионов к этому миру не дает им быть счастливыми. И даже когда им улыбается удача, они щурят глаза и думают, в чем здесь подвох.

Стрелец

Стрельцы с рождения наделены чрезмерной самоуверенностью, на фоне которой они нередко хватаются за несколько дел одновременно. А когда случается аврал, то они думают лишь о том, как побыстрее справиться с обязательствами, забывая об удовольствии от результата.

Козерог

Работоспособности Козерогов можно только позавидовать. Однако они нередко забывают устраивать себе дни отдыха и наслаждений. И, как следствие, ощущение счастье проходит мимо них.

Водолей

Рутина и одиночество вызывают у Водолеев дикий страх. Поэтому они всегда в поисках новых впечатлений и людей, которые донесут до них простую истину: счастье кроется внутри.

Рыбы

Рыбы всегда пропускают проблемы, неприятные ситуации и даже косые взгляды через себя. На этом фоне повышается тревожность, которая мешает им чувствовать себя счастливыми.

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