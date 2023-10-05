Древнекитайский гороскоп: секреты для каждого знака зодиака

Особенности знаков зодиака и секреты успеха, основанные на дате рождения составили в древнем Китае. Подробнее судьбу каждого расскажет Zakon.kz.

Древнекитайский гороскоп отличается от привычного нам трактования, при этом отличается мудростью, передает Bazaar.

Цзы (рождение)

22 декабря – 20 января

Люди, рожденные в этот промежуток времени, имеют один единственный ориентир – они сами. Поэтому всегда делается упор на личностное развитие и расширение представления о мире. Это помогает им не только стойко преодолевать трудности, но и предвидеть их. Поэтому дела в бизнесе, например, зачастую складываются отлично.

Чоу (развитие)

21 января – 18 февраля

По природе эти люди уже рождаются духовными лидерами, за которыми окружающие готовы следовать хоть на край света. Правда, такая способность будет угасать, если использовать ее в корыстных целях и обмане. Главная цель в жизни – это собрать как можно больше единомышленников во имя благого дела.

Инь (сила)

19 февраля – 20 марта

Про таких людей нередко говорят, что их ожидания от жизни слишком завышены, а мечты и вовсе неисполнимы. Но поддаваться подобному настроению категорически нельзя. Приземленные желания – это не про тех, кто наделен природной силой добиваться своего. Главное – не лениться и не опускать руки даже в мыслях.

Мао (открытая дверь)

21 марта – 20 апреля

Творческие личности, которые не боятся перемен. Ведь любое новое место можно раскрасить красками на свой выбор. Их энтузиазм заразителен, поэтому окружающие люди тоже начинают активничать и думать в позитивном направлении.

Чэнь (движение)

21 апреля – 21 мая

С ранних лет эти люди чувствуют, какой врожденной притягательностью наградил их творец. Используя этот дар с умом, им легко достаются мирские блага. Правда, про отдачу забывать не стоит, чтобы не допускать появление надменности. Хороший вариант – это благотворительная деятельность.

Сы (исполнение)

22 мая – 21 июня

У этих людей очень развито творческое начало. Однако им сложно сосредоточиться на одном единственном направлении. Поэтому нередко дар растрачивается впустую, не принося обладателю должных результатов. С этим может помочь наставник, который возьмет на себя всю организационную часть и просчет рисков.

У (равновесие)

22 июня – 23 июля

Что для этих людей на вес золота, так это стабильность. Поэтому чаще всего им удается строить и перспективный бизнес, и крепкую семью одновременно. Кто-то может сказать, что это жесткие и принципиальные личности. Однако близкие знают, как с ними тепло, спокойно и уютно.

Вэй (плоды)

24 июля – 23 августа

Эти люди лишены стремления завоевать весь мир. Впрочем, древнекитайский гороскоп и не рекомендует им заниматься покорением Олимпа. Ведь все, что что им нужно для счастливой жизни, находится рядом: друзья, дом, родные, любимое дело.

Шэнь (зрелость)

24 августа – 23 сентября

В молодости эти люди одержимы собственными амбициями, которые нередко толкают их на риски. Впрочем, врожденная прагматичность помогает им в этом деле. Поэтому к зрелому возрасту у них есть все, о чем окружающие могут только мечтать. Все, кроме семьи, готовность к которой просыпается только после воплощения всех желаний в реальность.

Ю (закрытая дверь)

24 сентября – 23 октября

Эти люди способны свернуть горы. Правда, им ничего не стоит остановиться на полпути, чтобы восстановить силы. Да, здоровье и физическая бодрость в теле для них очень важны. Поэтому нередко их увлечения связаны с альпинизмом, велогонками и другими тяжелыми видами спорта. Соблюдение дисциплины они требуют и от партнеров.

Сюи (разрушение)

24 октября – 22 ноября

Проиграть или потерять для таких людей подобно смерти. Поэтому в любом деле они изначально задаются целью выиграть и добиться своего. В позитивном ключе такое стремление к лидерству обеспечивает им красивую и сытую жизнь. А в негативном – отталкивает от них людей, которые расценивают такую настойчивость как наглость.

Хай (убежище)

23 ноября – 21 декабря

Древнекитайский гороскоп говорит, что судьба у таких людей – это познать духовное через материальное. Нередко это происходит либо через большие приобретения, либо через крупные потери. В любом случае им необходимо стараться смотреть на вещи философски.

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