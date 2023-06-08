Продукты, ускоряющие старение, перечислила врач

Врач-эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова рассказала о продуктах, вызывающих преждевременное старение, сообщает Zakon.kz.

Врач Бинатова отмечает, что есть несколько групп привычных нашему рациону продуктов, которые вызывают старение организма человека. К ним относятся мучные и хлебобулочные изделия, продукты с большим количеством сахара и соли, рафинированные крупы и колбасные изделия, пишет издание "Известия".

"Мучные и хлебобулочные изделия готовят из белой муки. Попадая в организм, она превращается в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояние кожи. Поэтому регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению". Врач Эльвира Бинатова

Такое же влияние на организм оказывают и сладости, а точнее, их чрезмерное употребление. сладости, любые газированные напитки и пакетированные соки могут оказать негативное влияние на кожу. Эти продукты можно заменить, например, на натуральный шоколад, а напитки – на травяные чаи и ягодные морсы.

"Употребление соленых и маринованных продуктов также может стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли. В избыточном количестве она задерживает жидкость, которая накапливается в межклеточных пространствах. В свою очередь, длительная отечность способствует растяжению кожи, которая после этого может и не восстановиться. Поэтому в день не рекомендуется употреблять более 5 г соли". Диетолог Бинатова

От колбас врач-диетолог также рекомендует отказаться из-за большого содержания соли и вредных консервантов. Отдать предпочтение лучше мясу, отварному или запеченному, говорит врач.

Кроме того, Бинатова призывает отказаться от рафинированных круп, таких как очищенный рис. Также никакой пользы организму не приносит пастеризованное молоко и молочные продукты, которые в процессе обработки теряют все полезные свойства.

Ранее диетолог перечислил продукты, сдерживающие старение. К ним специалист относит орехи, куркуму, зеленый чай, имбирь, лесные ягоды и другие продукты с низкой гликемической нагрузкой.

