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Два популярных продукта ускоряют старение – ученые

Два популярных продукта ускоряют старение – ученые Фото: pixabay
Российский врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова назвала два популярных продукта, которые провоцируют преждевременное старение организма, сообщает Zakon.kz.

Продуктов, которые врачи рекомендовали бы полностью исключить из рациона нет, говорит российский специалист Екатерина Ситникова. При этом врач отмечает, что есть ряд привычных блюд, употребление которых рекомендуют сократить для сохранения здоровья, красоты и молодости, пишут Известия.

"Чрезмерное потребление красного мяса часто связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ряд заболеваний кишечника также частично ассоциированы с увеличением в ежедневном рационе доли мясных продуктов и уменьшением растительных компонентов (клетчатки)". Екатерина Ситникова

В процессе приготовления красного мяса могут выделяться определенные канцерогенные вещества, повреждающие ДНК и провоцирующие старение клеток. Врач рекомендует включить в питание более здоровые источники протеинов, такие как рыба, птица, орехи и бобовые.

"Осторожными стоит быть с газированными напитками, так как они содержат чрезмерное количество сахара. При избыточном употреблении сахара повышаются риски набора лишнего веса, ожирения и развития диабета – что в совокупности ускоряет процесс старения организма. ВОЗ рекомендует, чтобы сахар составлял не более 10% от общей энергетической ценности рациона. Однако в одной бутылке газировки содержание сахара может превышать этот показатель на 40 г. Постоянное употребление больших доз сахара может приводить к серьезным заболеваниям, включая диабет и сердечно-сосудистые нарушения". Екатерина Ситникова

Ранее эксперт по питанию из американской компании, которая занимается производством продуктов и пищевых добавок, в составе научного коллектива выяснил, что замена очищенных злаков бобовыми помогает похудеть, способствует здоровью сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

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