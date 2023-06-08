Пострадавшие от весеннего паводка сельчане ЗКО ждут новые дома

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области жители ждут постройки новых домов, которые смыло весенним паводком. Без крова тут остались 16 семей, сообщает Zakon.kz.

В марте в Западно-Казахстанской области частично был объявлен режим ЧС из-за таяния снегов и подъема уровня рек. В зонах подтопления оказались жители нескольких районов региона, в том числе и крупнейшего района Байтерек.

"Здесь у нас был коридор, рядом кладовка. Дальше жилые комнаты. Вода пришла мгновенно. С такой невероятной силой, что вылетели окна в зале. Их унесло дальше по течению. Вода смыла все наши хозпостройки. Успели взять с сбой только документы". Жанаргуль Гимранова, жительница поселка Акбулак

В этом поселке стихия разрушила пять домов. Всего в Бурлинском районе пострадали 175 семей, 16 из них остались без крыши над головой и все это время ждут новых домов. К слову, строительство уже ведется, передает 24kz.

"Выплачено за счет фонда "Красный полумесяц", за счет местного бюджета, партии "Аманат" более 200 миллионов тенге на восстановление домов. Плюс 16 домов по 30 миллионов тенге и 70 миллионов по тем дорогам, где был перелив талых вод. Это на дорогах районного значения "Аксай – Кентубек – Караганда". Подъездная дорога к селу Успеновка и к селу Акбулак". Еркебулан Ихсанов, аким Бурлинского района

Кроме того здесь восстанавливают инженерную защиту в селе Кызылтал. Стоимость проекта 245 миллионов тенге. Вместе с тем, разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство дамбы в поселке Аралтал.

Чиновники обещают, что через месяц новые дома для пострадавших от паводка жителей сел Акбулак, Аралтал, Кентубек и Пугачево будут построены.

Большая вода в Западно-Казахстанской области разлилась в середине марта. 13 марта пасатели эвакуировали из затопленных домов 149 человек. В Уральске и трех районах ЗКО – Байтереке, Чингирлауском и Бурлинском районах – объявлены режимы ЧС местного масштаба природного характера.