Выпускницу школы Шымкента пригласили в четыре международных вуза
Выпускнице предстоит выбрать тот вуз, который станет для нее лучшим местом. Освоить Адия Райымкул решила профессию биоинженера и генетика, а после окончания обучения за рубежом она хочет вернуться в родной Шымкент, пишет Otyrar.
"Вузы находятся в США, Австрии и Эстонии. Среди них есть университет, который входит в ТОП-20 лучших университетов мира — Висконсинский университет в Мадисоне. В каждом университете разные условия. Но в основном, нужно хорошо знать английский. Чтобы получить приглашение в эти университеты, я изучала информацию о них в интернете. Потом сдала экзамены и поступила". Адия Райымкул
Девушка отмечает, что также получила приглашение учиться в казахстанском университете Nazarbayev University.
"Адия всегда была любознательной девочкой, даже в младших классах. Бывало такое, что мы всему классу даем одно задание, а Адия выполняла сразу несколько. Всегда жаждет знаний. У нее еще есть отличительное качество, если она не может найти информацию в одном источнике, то она ищет в других, пока не найдет нужную. Адия очень талантливая и целеустремленная". Аниза Кадиева, классный руководитель
Выпускница Адия Райымкул говорит на четырех языках: казахском, английском, русском и немецком. Кроме того, с ранних лет она занимается спортом и добилась больших успехов.
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