Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Выпускницу школы Шымкента пригласили в четыре международных вуза

Выпускницу школы Шымкента пригласили в четыре международных вуза Фото: скриншот с видео
Ученице 11 класса восьмой гимназии Шымкента, Адие Райымкул, поступило приглашение обучаться от четырех вузов из разных стран мира, сообщает Zakon.kz.

Выпускнице предстоит выбрать тот вуз, который станет для нее лучшим местом. Освоить Адия Райымкул решила профессию биоинженера и генетика, а после окончания обучения за рубежом она хочет вернуться в родной Шымкент, пишет Otyrar.

"Вузы находятся в США, Австрии и Эстонии. Среди них есть университет, который входит в ТОП-20 лучших университетов мира — Висконсинский университет в Мадисоне. В каждом университете разные условия. Но в основном, нужно хорошо знать английский. Чтобы получить приглашение в эти университеты, я изучала информацию о них в интернете. Потом сдала экзамены и поступила". Адия Райымкул

Девушка отмечает, что также получила приглашение учиться в казахстанском университете Nazarbayev University.

"Адия всегда была любознательной девочкой, даже в младших классах. Бывало такое, что мы всему классу даем одно задание, а Адия выполняла сразу несколько. Всегда жаждет знаний. У нее еще есть отличительное качество, если она не может найти информацию в одном источнике, то она ищет в других, пока не найдет нужную. Адия очень талантливая и целеустремленная". Аниза Кадиева, классный руководитель

Выпускница Адия Райымкул говорит на четырех языках: казахском, английском, русском и немецком. Кроме того, с ранних лет она занимается спортом и добилась больших успехов.

В конце мая министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила проведения единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче единого национального тестирования".

Читайте также

Пострадавшие от весеннего паводка сельчане ЗКО ждут новые дома

Введен временный запрет на посещение заповедника Катон-Карагай

Главное за день: апелляция Кудебаева, жизнь бюджета в долг, убийственный "Мистер Сидр"

Мария Мельникова
Австрия Казахстан США Шымкент Эстония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в пяти городах Казахстана
Начни лето с жаркой промо-акцией от Coca-Cola, проведи время музыкально и модно
Пей, сканируй и забирай призы от Coca-Cola!
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Туристы разрисовали скалу Жумбактас
Попал на видео
В Сети появилось видео свадебного танца 54-летней Татьяны Булановой с 35-летним мужем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления