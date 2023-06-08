Выпускницу школы Шымкента пригласили в четыре международных вуза

Ученице 11 класса восьмой гимназии Шымкента, Адие Райымкул, поступило приглашение обучаться от четырех вузов из разных стран мира, сообщает Zakon.kz.

Выпускнице предстоит выбрать тот вуз, который станет для нее лучшим местом. Освоить Адия Райымкул решила профессию биоинженера и генетика, а после окончания обучения за рубежом она хочет вернуться в родной Шымкент, пишет Otyrar.

"Вузы находятся в США, Австрии и Эстонии. Среди них есть университет, который входит в ТОП-20 лучших университетов мира — Висконсинский университет в Мадисоне. В каждом университете разные условия. Но в основном, нужно хорошо знать английский. Чтобы получить приглашение в эти университеты, я изучала информацию о них в интернете. Потом сдала экзамены и поступила". Адия Райымкул

Девушка отмечает, что также получила приглашение учиться в казахстанском университете Nazarbayev University.

"Адия всегда была любознательной девочкой, даже в младших классах. Бывало такое, что мы всему классу даем одно задание, а Адия выполняла сразу несколько. Всегда жаждет знаний. У нее еще есть отличительное качество, если она не может найти информацию в одном источнике, то она ищет в других, пока не найдет нужную. Адия очень талантливая и целеустремленная". Аниза Кадиева, классный руководитель

Выпускница Адия Райымкул говорит на четырех языках: казахском, английском, русском и немецком. Кроме того, с ранних лет она занимается спортом и добилась больших успехов.

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