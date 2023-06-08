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Повышение уровня загрязнения воздуха объявили в пяти городах Казахстана

Повышение уровня загрязнения воздуха объявили в пяти городах Казахстана Фото: pixabay
8 июня в пяти городах Казахстана синоптики прогнозируют повышенную концентрацию загрязняющих веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По сообщению специалистов Казгидромета, 8 июня в Алматы, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере и Шымкенте будут неблагоприятные метеорологические условия. Погодные условия сложатся так, что в перечисленных городах в воздухе будет повышенная концентрация вредных веществ.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о погоде на 8 июня. В четверг в большей части регионов Казахстана сохранится жаркая погода. В ряде городов специалисты обещают дожди.

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Алматы Риддер Семей Усть-Каменогорск Шымкент
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