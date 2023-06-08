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Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия

Утверждены правила назначения специальных государственных пособий Фото: Zakon.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 31 мая 2023 года утверждены Правила назначения и выплаты специального государственного пособия, сообщает Zakon.kz.

Специальное государственное пособие – это денежная выплата гражданам, имеющим право на пособие, предоставляемая независимо от других видов пособий.

В Перечень основных требований к оказанию государственной услуги вошли 19 категорий получателей пособия, среди которых ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, семьи погибших военнослужащих, дети с инвалидностью, проживающие в Байконыре, участники ликвидации последствий Чернобыля, лица, удостоенные ряда почетных званий РК, ветераны боевых действий на территории других государств и др.

Для назначения пособия нужно обратиться через Государственную корпорацию, подразделение МСЭ (при первичном установлении инвалидности) или через портал (для получения информации о статусе оказания государственной услуги) с заявлением с приложением перечня документов.

При подаче заявителем требуемых документов заявителю выдается:

  • в Государственной корпорации – расписка о приеме соответствующих документов;
  • у услугодателя – отрывной талон заявления с указанием даты регистрации и даты получения государственной услуги, фамилии и инициалов лица, принявшего документы;
  • через портал – в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Результат оказания государственной услуги выдается в соответствии с графиком работы Госкорпорации при предъявлении документа, удостоверяющего личность (либо электронного документа из сервиса цифровых документов), либо его представителя, при обращении за назначением пособия через услугодателя – на основании отрывного талона заявления.

Государственная корпорация информирует заявителя о принятом решении посредством передачи sms-оповещения на мобильный телефон заявителя.

В случае принятия положительного решения по результатам рассмотрения представленных документов гражданину выдается удостоверение получателя специального государственного пособия.

Выплату пособия производит Госкорпорация путем:

  • зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выдаче пособий;
  • доставки на дом получателям через отделения "Казпочты".

Доставка пособий на дом производится следующим категориям:

  • участникам Великой Отечественной войны и лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны;
  • получателям пособий, достигшим 80-летнего возраста;
  • лицам с инвалидностью первой группы;
  • лицам, имеющим медицинское заключение о том, что нуждаются в постороннем уходе и не могут посещать по состоянию здоровья организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
  • лицам, проживающим в сельской местности, при отсутствии отделений почтовой связи.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2023 года.

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