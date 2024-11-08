Профстандарт по организации выплаты пенсий и пособий утвердили в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 4 ноября 2024 года утвердила Профессиональный стандарт "Организация выплаты пенсий, пособий и социальных выплат", сообщает Zakon.kz.

Стандарт определяет требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда, а также предназначен для формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала, разработки материалов для сертификации работников и выпускников организаций образования, решения широкого круга задач в организациях по выплате пенсий, пособий и социальных выплат.

Профессиональный стандарт применяется:

работниками – для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области пенсионного обеспечения, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению;

– для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области пенсионного обеспечения, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению; работодателями – для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области пенсионного обеспечения, для обновления требований к квалификации работников, отвечающих современным потребностям рынка труда, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров;

– для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области пенсионного обеспечения, для обновления требований к квалификации работников, отвечающих современным потребностям рынка труда, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; образовательными и учебными заведениями – для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов в области пенсионного обеспечения, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений, развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов в области пенсионного обеспечения;

– для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов в области пенсионного обеспечения, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений, развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов в области пенсионного обеспечения; организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия;

– для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

На основании профессионального стандарта организации могут разрабатывать для внутреннего применения корпоративные профессиональные стандарты на работников с уточнением уровня профессионального образования, перечня трудовых функций, знаний, умений и навыков с учетом особенностей организации производства, труда и управления, их ответственности.

Профессиональный стандарт предусматривает должности: специалиста по пенсионному обеспечению среднего и высшего уровня квалификации по категориям, руководителей организации и структурных подразделений на работы по оказанию услуг населению по выплате пенсий, пособий, социальных выплат, в том числе из Государственного фонда социального страхования.

В настоящий профессиональный стандарт не включены производные должности: заместителей руководителей, старших, ведущих и главных специалистов, их обязанности, знания, умения и навыки определяются на основании базовых должностей и устанавливаются на основании штатных нормативов и расписаний в организации. Требования к необходимому стажу работы старших, ведущих и главных специалистов повышаются на 2-3 года по сравнению с предусмотренными для специалистов I квалификационной категории.

Профстандарт включает в себя:

профессиональную группу:

руководители (управляющие) специализированных подразделений в корпоративном секторе в сфере производства и специализированных сервисных услуг;

профессиональную подгруппу:

руководители (управляющие) специализированных подразделений по социальной защите и социальному обеспечению;

служащие оказывающие государственные услуги.

Помимо требований к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работники должны знать: порядок внутреннего трудового распорядка, порядок и нормы по безопасности и охране труда, экологической, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, порядок рациональной организации и содержания рабочего места.

Документ содержит следующий перечень карточек профессий:

специалист по пенсионному обеспечению – 4-6 уровни (подуровни: без категории, 1, 2 и высшей категории) по ОРК;

руководитель структурного подразделения (управления, отделения, отдела) организации по выплате пенсий, пособий и социальных выплат – 8-3-1 (высшее образование и опыт) уровень ОРК;

руководитель организации (службы) пенсионного обеспечения – 8.2.-1 (высшее образование и опыт) уровень ОРК.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане утвердили профессиональный стандарт по социальным услугам. Также в Казахстане принят профстандарт "Содействие занятости".