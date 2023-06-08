19-летняя блогерша может стать королевой Италии

19-летняя студентка и блогерша Виттория ди Савойя, живущая в Лондоне, может стать следующей королевой Италии после отказа ее отца от престола, сообщает Zakon.kz.

50-летний итальянский принц Эмануэле Филиберто Савойский отказался от претензий на престол, заявив, что его дочь справится с этой задачей лучше, чем он сам, сообщает Telegraph.

Студентка факультета политики и истории искусств имеет около 80 тыс. подписчиков в Instagram и недавно появилась на обложке журнала Vanity Fair во Франции.

Она училась в частной парижской школе École Diagonale, увлекается искусством и модой, о чем она пишет в своих соцсетях.

В настоящее время неясно, какую роль Виттория будет играть в будущем Италии, учитывая, что в стране нет монархии с тех пор, как она была упразднена на референдуме в 1946 году. Кроме того, мало кто поддерживает идею возвращения монархии.



Но, несмотря на все это, Эмануэле сказал, что итальянцам не помешало бы немного королевского духа в своей жизни.

"Я думаю, что во времена кризиса люди видят в королях и королевах сильное, почти духовное присутствие". Эмануэле Филиберто Савойский

Он добавил, что ушел в отставку, чтобы дать своей дочери достаточно времени, чтобы она могла успеть освоиться на гипотетическом троне, ссылаясь на то, как долго пришлось ждать Чарльзу III, прежде чем он взошел на престол.



"Чарльз очень долго ждал. Возможно, ему помогло бы то, что он стал королем 20 лет назад. Важно, чтобы у молодого поколения был шанс воплотить в жизнь новые, современные идеи. Через несколько лет в Европе будет больше королев, чем королей. Люди сейчас понимают, пусть и с некоторым запозданием, что интеллект и чувствительность женщины делают их прекрасными лидерами". Эмануэле Филиберто Савойский

Отмечается, что после коронации Виттория будет отвечать за благотворительные фонды Савойской династии. В прошлом году семья потратила более 1 млн долларов на благотворительные проекты.