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Королева Дании неожиданно отреклась от престола в Новый год

Королева Дании неожиданно отреклась от престола в Новый год Фото: скриншот с видео
Во время новогоднего поздравления королева Дании, которая была у престола 52 года, неожиданно объявила об отречении, сообщает Zakon.kz.

83-летняя Маргрете II передала правление Данией сыну в новогоднюю ночь на 2024 год. Наследный принц Фредерик вступит на престол в ближайшее время. О своем решении королева объявила во время традиционного новогоднего поздравления, которое транслирует датское телевидение, пишет CNN.

"14 января 2024 года – через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца – я уйду с поста королевы Дании. Я передам трон моему сыну, наследному принцу Фредерику", – объявила королева.

Такое решение, как призналась она, было принято после того, как в минувшем году Маргрете перенесла операцию на спине, что "заставило ее задуматься о будущем". При этом, королева отметила, что сама операция и восстановления прошли хорошо.

Королева Маргрете II вступила на престол 14 января 1972 года после смерти короля Фредерика IX. После смерти британской королевы Елизаветы II в прошлом году Маргрете стала монархом Европы, правившим дольше всех.

Тем временем, в Казахстане продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Новому году. После новогоднего обращения президента Токаева алматинцы наблюдали праздничный салют.

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