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Законодательство РК

Сенат одобрил законопроект по пресечению ложных товарных знаков на территории СНГ

Казахстан Сенат товарный знак Фото: parlam.kz
8 июня 2023 года Сенат одобрил законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", сообщает Zakon.kz.

Задача документа – ратификация соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Его подписали на заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая 2021 года в целях:

  • обмена информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, попытках экспорта или импорта таких товаров;
  • проведения совместных научных исследований в сфере промышленной собственности, семинаров и конференций;
  • обмена соответствующей методической и специальной литературой;
  • подготовки и повышения квалификации кадров в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;
  • совместного планирования и осуществления мероприятий по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта.
"Принятие закона позволит компетентным органам государств-участников СНГ совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями, а также противодействовать перемещению таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ".Сенат Парламента РК

Координация взаимодействия участников соглашения по реализации его положений возложена на орган отраслевого сотрудничества СНГ – Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

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