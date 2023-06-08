Сенат одобрил законопроект по пресечению ложных товарных знаков на территории СНГ

8 июня 2023 года Сенат одобрил законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", сообщает Zakon.kz.

Задача документа – ратификация соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Его подписали на заседании Совета глав правительств СНГ 28 мая 2021 года в целях:

обмена информацией о выявленных фактах производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, попытках экспорта или импорта таких товаров;

проведения совместных научных исследований в сфере промышленной собственности, семинаров и конференций;

обмена соответствующей методической и специальной литературой;

подготовки и повышения квалификации кадров в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;

совместного планирования и осуществления мероприятий по профилактике, выявлению, пресечению и предупреждению производства и реализации товаров с нанесенными ложными товарными знаками и географическими указаниями, в том числе их экспорта или импорта.

"Принятие закона позволит компетентным органам государств-участников СНГ совместно предупреждать, выявлять и пресекать производство и реализацию товаров с ложными товарными знаками и географическими указателями, а также противодействовать перемещению таких товаров через государственные границы государств-участников СНГ". Сенат Парламента РК

Координация взаимодействия участников соглашения по реализации его положений возложена на орган отраслевого сотрудничества СНГ – Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

