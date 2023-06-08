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В аэропорту Астаны объяснили скопление людей у пунктов досмотра

В аэропорту Астаны объяснили скопления людей у пунктов досмотра Фото: Zakon.kz
С началом лета в терминале внутренних вылетов Международного аэропорта Астаны начали образовываться скопления пассажиров у пунктов досмотра, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичной воздушной гавани сообщили, что данная ситуация связана с одновременной регистрацией семи и более рейсов (около 800 пассажиров), что является стандартной практикой в крупных аэропортах.

"Потому в "час пик" пункты досмотра аэропорта работают на максимальных пропускных способностях – опаздывающих на рейс пропускают вне очереди. А семьи с детьми, пожилые и люди с особенными потребностями бесплатно проходят ускоренный досмотр через услугу Fast track", – говорится в сообщении. 

Как отметили в пресс-службе, при оперативной работе персонала аэропорта "час пик" длится около 30 минут. Это с учетом соблюдения правил авиабезопасности, что также занимает дополнительное время.

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В Международном аэропорту Астаны ведется ремонт взлетно-посадочной полосы. В этой связи сотрудники пункта досмотра просят пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорт для посадки на рейс.


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