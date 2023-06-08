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Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Новый автобусный маршрут запустят в Алматы Фото: Zakon.kz
8 июня аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Турксибского района заявил, что в городе приоритетной задачей является развитие общественного транспорта. По его словам, в этом районе запустят новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.

Глава города добавил, что во всех районах активно обновляют маршруты, в том числе и в Турксибском.

"По обращениям жителей района в 2023 году обновлены маршруты №50, 10, 227 в количестве 45 автобусов".Ерболат Досаев

Кроме того, аким заявил, что обновление автобусов продолжится.

"Будет обновлен подвижной состав на 12 маршрутах, а также планируется запуск нового автобусного маршрута в количестве восьми автобусов – от мкр. "Кайрат" до станции метро "Райымбек".Ерболат Досаев

20 марта 2023 года Транспортный холдинг Алматы заявил о запуске нового маршрута №43. Он будет курсировать по маршруту: ул. Бригадная - ул. Сагадата Нурмағамбетова - ВОАД - разворот на пр. аль-Фараби/пр. Достык - ул. Толе би - ул. Калдаякова - ул. Макатаева - ул. Каирбекова/ул. Жибек жолы. 

Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Алматы
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