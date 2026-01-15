#Казахстан в сравнении
События

В Алматы запустят новый автобусный маршрут

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 16 января 2026 года запустят новый маршрут общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Транспортного холдинга города, новый маршрут №96 будет курсировать по следующей схеме: Аэропорт – ул. Майлина – ул. Бекмаханова – ул. Шолохова – ул. Жумабаева – вдоль БАК – ул. Монке би – мкр. "Нуркент".

В будние дни на линию будут выходить 15 автобусов, в выходные – 13 единиц. Интервал движения составит 12 минут.

схема движения нового маршрута в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:19

Фото: Транспортный холдинг Алматы

8 января стало известно об изменении маршрутов восьми автобусов в Алматы из-за закрытия рынка и строительства транспортного узла.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
