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Токаев принял директора-распорядителя международного валютного фонда

Глава государства принял директора-распорядителя международного валютного фонда Кристалину Георгиеву Фото: akorda.kz
8 июня Токаев принял директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, сообщает Zakon.kz

По информации Акорды, в ходе встречи Президент был проинформирован о предстоящих планах МВФ в Казахстане. Глава государства поприветствовал инициативу Фонда по открытию Регионального центра развития потенциала в Алматы, выразив уверенность в том, что он внесет большой вклад в обеспечение стабильности финансовых систем в Казахстане и Центральной Азии в целом.

Приветствовав Кристалину Георгиеву, Глава государства выразил признательность за 30-летнее плодотворное сотрудничество с МВФ.

"Наше сотрудничество с Фондом складывается довольно успешно, и это сотрудничество имеет продолжение. Я весьма рад возможности поддерживать постоянные консультации с МВФ. Ваш вклад в экономическое развитие Казахстана абсолютно очевиден", – сказал Президент.

Кристалина Георгиева выразила благодарность за приглашение на Международный форум Астана

"Я рада возможности присоединиться к Вам сегодня на Астанинском форуме в период растущей неопределенности в мировой экономике. Наличие пространства для диалога, чтобы мы могли улучшить понимание того, как ориентироваться в этом мире, очень важно. Прежде всего, хочу отметить огромные преобразования, которые произошли в стране", – сказала Глава МВФ.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

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