Заповедники "Бурабай" и "Маркаколь" включили в глобальную сеть биосферных резерватов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия, расширения международных контактов в сферах образования и науки.

Приветствуя Одрэ Азуле, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство во главе ЮНЕСКО и заявил о поддержке усилий по дальнейшему укреплению Организации.

Фото: akorda.kz

Президент выразил признательность генеральному директору за посещение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Он добавил, что ее визит в Туркестан был положительно воспринят нашими гражданами.



"Ваш визит весьма важен с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО. Для нас ЮНЕСКО – особая организация, отношения с которой имеют приоритетное значение. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы и далее развивать это взаимодействие", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана реализации совместных проектов в области климата, биоразнообразия и водных ресурсов.

Одним из примеров успешного взаимодействия с Организацией является деятельность Бюро ЮНЕСКО в Алматы, которое в ближайшее время будет преобразовано в Региональный многосекторальный офис.

Также Одрэ Азуле поблагодарила главу Казахстана за оказанное гостеприимство на казахской земле. Она поделилась впечатлениями о своем посещении мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО высоко оценила осуществляемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы, в том числе в контексте укрепления гражданского общества, продвижения образования и культуры.

"Мой визит в Казахстан совпал с важным стратегическим периодом для Вашей страны. Вы проводите масштабные реформы. Ваш президентский мандат должен сыграть ключевую роль в этом деле", – подчеркнула Одрэ Азуле.

Фото: akorda.kz





Одрэ Азуле вручила президенту сертификаты о включении заповедников "Бурабай" и "Маркаколь" в глобальную сеть биосферных резерватов, а также музыкально-кукольного искусства "Ортеке" – в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



