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Заповедники "Бурабай" и "Маркаколь" включили в глобальную сеть биосферных резерватов

Токаев принял генерального директора ЮНЕСКО Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО в деле сохранения культурного и исторического наследия, расширения международных контактов в сферах образования и науки.

Приветствуя Одрэ Азуле, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство во главе ЮНЕСКО и заявил о поддержке усилий по дальнейшему укреплению Организации.

Касым-Жомарт Токаев, Одрэ Азуле

Фото: akorda.kz

Президент выразил признательность генеральному директору за посещение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Он добавил, что ее визит в Туркестан был положительно воспринят нашими гражданами.

"Ваш визит весьма важен с точки зрения дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ЮНЕСКО. Для нас ЮНЕСКО – особая организация, отношения с которой имеют приоритетное значение. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы и далее развивать это взаимодействие", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана реализации совместных проектов в области климата, биоразнообразия и водных ресурсов.

Одним из примеров успешного взаимодействия с Организацией является деятельность Бюро ЮНЕСКО в Алматы, которое в ближайшее время будет преобразовано в Региональный многосекторальный офис.

Также Одрэ Азуле поблагодарила главу Казахстана за оказанное гостеприимство на казахской земле. Она поделилась впечатлениями о своем посещении мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, который входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Генеральный директор ЮНЕСКО высоко оценила осуществляемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы, в том числе в контексте укрепления гражданского общества, продвижения образования и культуры.

"Мой визит в Казахстан совпал с важным стратегическим периодом для Вашей страны. Вы проводите масштабные реформы. Ваш президентский мандат должен сыграть ключевую роль в этом деле", – подчеркнула Одрэ Азуле.
Касым-Жомарт Токаев, Одрэ Азуле

Фото: akorda.kz


Одрэ Азуле вручила президенту сертификаты о включении заповедников "Бурабай" и "Маркаколь" в глобальную сеть биосферных резерватов, а также музыкально-кукольного искусства "Ортеке" – в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.


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Анастасия Стативкина
ЮНЕСКО Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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