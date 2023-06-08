Впервые за полвека в полуфинале турнира "Большого шлема" сыграет бразильянка

Беатрис Хаддад-Майя в 1/4 финала "Ролан Гаррос" обыграла седьмую ракетку мира Онс Жабер из Туниса и стала второй бразильской теннисисткой в истории, кому удалось выйти в полуфинал турнира "Большого шлема". Первой была Мария Буэно на US Open 1968 года, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Бразильянка Майя, которая была посеяна на кортах Парижа под 14-м номером, победила Онс Жабер в трех сетах – 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. И далее сыграет с лучшей теннисисткой планеты Игой Швёнтек из Польши.

"Мы с Игой уже один раз играли, в прошлом году на кортах Торонто. И я победила за три сета, было очень тяжело. Она первая ракетка, одна из лучших теннисисток мира, молодая и очень приятный человек. Дважды брала здесь титул, постараюсь получить удовольствие, играть каждое очко, оставлю всю себя на корте. Мне терять нечего". Беатрис Хаддад Майя





Первая ракетка мира в другом четвертьфинальном поединке была сильнее американки Кори Гауфф – 6:4, 6:2. Противостояние Беатрис и Иги состоится 8 июня на центральном корте Филипа Шатрие. В другом полуфинале встретятся Арина Соболенко и Каролин Мухова.





Накануне также определились два полуфиналиста французского чемпионата в мужской сетке, ими стали Каспер Рууд и Александр Зверев. Норвежец Рууд на своем пути был сильнее молодого датчанина Хольгера Руне.





Александр Зверев из Германии в своем четвертьфинале остановил сенсационного аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.





9 июня путевки в финал мужского одиночного разряда разыграют пары: Каспер Рууд – Александр Зверев и Новак Джокович – Карлос Алькарас.

Завершится Открытый чемпионат Франции-2023 на этой неделе. Финал у женщин запланирован на 10 июня, у мужчин – день спустя. Обладатели титулов получат по 2000 рейтинговых очков и 2 300 000 евро призовых денег (1 102 712 000 тенге).