Рыбакина может выиграть турнир "Большого шлема" в 2026 году

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open-2003 американец Энди Роддик считает, что пятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, может выиграть турнир "Большого шлема" в сезоне-2026, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, она чувствует себя как игрок, выбранный под первым номером на драфте.

<br>

"Получается, что из этого драфта Рыбакина выбрана первой, а кто остальные? Вы смотрите на Арину Соболенко, Игу Швёнтек и Кори Гауфф, и Рыбакина – именно тот человек, на мой взгляд. Она завершила год сильно. Кажется, устоялась. Думаю, она может выиграть мэйджор в следующем году, без сомнений. Она в верхнем эшелоне по способностям, довольно легко, на мой взгляд. Я не могу не восхищаться ее игрой, так что посмотрим, что принесет 2026 год", – сказал Роддик Served with Andy Roddick.

Сезон 2025 года оказался для Елены Рыбакиной одним из наиболее успешных за всю ее профессиональную карьеру.

Казахстанская теннисистка выиграла два турнира категории WTA-500, одержав победы в Страсбурге и Нинбо, а ключевым событием года стал ее первый в карьере титул на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

Ранее "Ледяная королева" казахстанского тенниса показала, как встретила Новый год в Австралии.