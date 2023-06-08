Определились все полуфиналисты Кубка Казахстана-2023 по футболу

Состоялись матчи стадии четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу. По их итогам известны 4 клуба, которые продолжат борьбу за престижный трофей, сообщает Zakon.kz.

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За право обладать Кубком Казахстана 2023 года поборются "Астана", "Ордабасы" (Шымкент), "Атырау" и "Тобол" (Костанай). Накануне по итогам ответных матчей четвертьфинала западноказахстанский "Атырау" на своем поле одолел алматинский ""Кайрат" – 2:1.





"Тобол" с минимальным счетом 0:1 на выезде проиграл карагандинскому "Шахтеру", но за счет домашней победы (2:0) в Костанае 17 мая получил шанс пройти в полуфинал.





В поединке фаворитов нынешнего чемпионата и розыгрыша Кубка страны между "Кызылжаром" и "Ордабасы" удача была на стороне южан, несмотря на победу петропавловцев в ответной встрече – 1:0. В первой игре викторию праздновали шымкентцы – 2:0.





И еще в одном четвертьфинальном матче "Астана" сыграла вничью с "Тураном" из Туркестанской области – 1:1. Но за счет победы две недели назад – 2:0 – дальше проходят столичные футболисты.

Теперь в полуфиналах Кубка РК встретятся "Астана" – "Ордабасы" и "Тобол" – "Атырау". Первые матчи пройдут 28 июня, а ответные – 8 июля. Финал запланирован на 4 ноября.