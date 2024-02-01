Определены все четвертьфинальные пары на Кубке Азии по футболу
"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!
Последние путевки в ¼ финала Кубка Азии завоевали сборные Японии и Ирана.
Сначала японская команда обыграла представителей Бахрейна благодаря голам Доана, Кубо и Уэды.
Затем иранская сборная в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее футболистов Сирии (1:1, 5:3).
Таким образом, в четвертьфиналах азиатского Кубка встретятся следующие команды:
- Таджикистан – Иордания (2 февраля);
- Австралия – Южная Корея (2 февраля);
- Иран – Япония (3 февраля);
- Катар – Узбекистан (3 февраля).
Кубок Азии должен был пройти летом прошлого года, но из-за эпидемии коронавируса место проведения состязаний изменили. Из Китая турнир перенесли в Катар.
Ранее в 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи одолела Саудовскую Аравию – в итоге корейцы впервые за 64 года попытаются взять "золото" этих соревнований.