Определены все четвертьфинальные пары на Кубке Азии по футболу

Состоялись последние два матча стадии 1/8 финала Кубка Азии по футболу, по итогам которых стали известны сборные, прошедшие в четвертьфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

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Последние путевки в ¼ финала Кубка Азии завоевали сборные Японии и Ирана.

Сначала японская команда обыграла представителей Бахрейна благодаря голам Доана, Кубо и Уэды.

Затем иранская сборная в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее футболистов Сирии (1:1, 5:3).

Таким образом, в четвертьфиналах азиатского Кубка встретятся следующие команды:

Таджикистан – Иордания (2 февраля);

Австралия – Южная Корея (2 февраля);

Иран – Япония (3 февраля);

Катар – Узбекистан (3 февраля).



Кубок Азии должен был пройти летом прошлого года, но из-за эпидемии коронавируса место проведения состязаний изменили. Из Китая турнир перенесли в Катар.

Ранее в 1/8 финала Кубка Азии сборная Южной Кореи одолела Саудовскую Аравию – в итоге корейцы впервые за 64 года попытаются взять "золото" этих соревнований.