Досаев о незаконно построенном ЖК: Нет задачи оставить семьи без жилья

Во время встречи с населением Турксибского района Алматы аким Ерболат Досаев ответил на вопрос горожанина, купившего квартиру в незаконно построенном ЖК Family, передает Zakon.kz.

По словам жителя, он десять лет копил на квартиру и приобрел ее в ЖК Family. Однако в определенный момент у застройщика отобрали все разрешительные документы.

"Что делать мне и остальным 120 семьям, которые купили жилье в ЖК Family? Нам придется судиться с застройщиком. И даже если он вернет нам деньги, то мы на них уже ничего не сможем купить", – спросил алматинец.

Аким ответил, что обозначенный ЖК был построен незаконно: располагался у рощи Баума, которая входит в состав Государственного регионального природного парка "Медеу", а санитарная зона вокруг него составляет 1 км.

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"У нас идет служебное расследование с соответствующим управлением, которое ранее выдало АПЗ и разрешение на этот проект. Я не давал добро на строительство этого ЖК, я просто привожу в городе все в порядок в соответствии с законом. Так должно быть не только в случае с ЖК Family, но и по другим жилым комплексам города. Застройщики предлагают нам разные варианты: снижение этажности, пересмотр проектов и др. Нами будет продолжена работа по наведению порядка в городе, все должно быть по правилам". Ерболат Досаев

Досаев также пообещал, что его заместитель Аскар Амрин лично займется этим вопросом.

"У нас не стоит задача оставить 120 семей без жилья. В этом случае я должен действовать соответствующим образом. Уступлю один раз – подобное, незаконное, будет продолжаться всегда", – уверен глава города.

В завершение он сказал, что компания должна выполнить свои обязательства и выплатить дольщикам деньги. После акимат пересмотрит проект и реализует его, если будет возможность.

Ранее акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиру.