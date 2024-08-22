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Ерболат Досаев ответил на требования жителей о наказании предпринимателей

Ответил на требования жителей о наказании предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 13:06 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района ответил на жалобы жителей, касающиеся некоторых предпринимателей.
"От ул. Калдаякова до ул. Кастеева стойкая дымовая завеса. На каком основании вместо частного дома на относительно небольшой территории возникает шашлычная со всеми вытекающими последствиями: дым, запах, отсутствие парковки?" – спросила жительница, попросив главу города принять меры.

Аким мегаполиса объяснил, что для принятия решительных мер в этом направлении необходимы изменения в законодательстве.

Ответил на требования жителей о наказании предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 13:06

Фото: акимат города Алматы

"У нас в целевом назначении и функциональном зонировании по Земельному законодательству предусмотрена просто "Торговля", в нее входит все. Требования, которые должны регулироваться с точки зрения экологических стандартов или санитарных норм, размыты. Мы внесли свои предложения, попросили сделать изменения. Мы постараемся донести до уполномоченных государственных органов и поработать над изменением в системе регулирования, чтобы наконец снять дымовые завесы", – ответил Ерболат Досаев.


Глава города подчеркнул, что есть право частной собственности и "действовать можно только в рамках законодательства".

"У нас есть орган, связанный с обеспечением пожарной безопасности, – ДЧС, и второй – это Департамент санитарно-эпидемиологического контроля. С начала года мораторий сняли, если будут официальные коллективные обращения с вашей стороны, я попрошу оба департамента в установленном порядке рассмотреть их в рамках обеспечения защиты и безопасности здоровья наших горожан", – отметил аким мегаполиса.

Ерболат Досаев поручил своему курирующему заместителю и акиму района взять вопрос на контроль.

Ответил на требования жителей о наказании предпринимателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 13:06

Фото: акимат города Алматы

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