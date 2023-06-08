Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда могут ввести туристический кешбэк в Казахстане

Когда могут ввести туристический кешбек в Казахстане, рассказал глава Минкультуры и спорта Фото: primeminister.kz
Министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах форума в Астане 8 июня рассказал, когда могут ввести туристический кешбэк в Казахстане. Мера направлена на развитие внутреннего туризма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Оралов поделился планами по развитию внутреннего туризма.

"Мы хотим ввести с учетом международной практики туристический кешбэк для развития наших новых дестинаций Казахстана – Улытауской и Абайской областей, и многие другие маршруты, куда хотим направить большие потоки туризма. Это наша инициатива была. Этот проект еще не запущен. Мы над ним сейчас работаем – нормативно-правовые акты разрабатываются, потом будем подавать бюджетную заявку, то есть все в соответствии с действующим законодательством. Думаю, со следующего года мы ее запустим", – сказал министр.

Суть ее заключается в том, что государство будет возмещать часть расходов, если человек покупает турпакет для того, чтобы посетить туристические места в Улытауской области.  

"20%, условно, вам государство возмещает от всего турпакета, не только авиабилет, полный турпакет. Это для граждан Казахстана с целью развития внутреннего туризма. Она будет работать для всех операторов. Это делается для чего? Чтобы в регионах турбизнес тоже развивался. Конечно, если он едет в Алматы и Астану, то сумма возмещения будет меньше, потому что и без того развитые дестинации, если поедет в Мангистаускую область, или Улытаускую и Абайскую области, то тогда сумма возврата будет до 20%, но это проект, над которым мы работаем, и надеемся, что со следующего года он заработает", – резюмировал глава Минкультуры и спорта. 

27 января министр сообщил, что механизм будет действовать, если путевки были приобретены в турагентствах.

Читайте также

В Алматы улицу Хмельницкого пробьют до Талгарского тракта

Досаев о незаконно построенном ЖК: Нет задачи оставить семьи без жилья

Новый автобусный маршрут запустят в Алматы

Мадина Мамырханова
Оралов Асхат МКС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Токаев освободил Кульгинова от должности вице-премьера
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Страхи и привычки: что мешает быть счастливым каждому знаку зодиака
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton и бесценная вода
Главное к утру: приговор за развращение, Кайрат Сатыбалдыулы и слухи о покупке Hilton, бесценная вода
Утверждены правила назначения специальных государственных пособий
В Казахстане утвердили правила выплаты специального государственного пособия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления