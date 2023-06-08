Министр культуры и спорта Асхат Оралов в кулуарах форума в Астане 8 июня рассказал, когда могут ввести туристический кешбэк в Казахстане. Мера направлена на развитие внутреннего туризма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Оралов поделился планами по развитию внутреннего туризма.

"Мы хотим ввести с учетом международной практики туристический кешбэк для развития наших новых дестинаций Казахстана – Улытауской и Абайской областей, и многие другие маршруты, куда хотим направить большие потоки туризма. Это наша инициатива была. Этот проект еще не запущен. Мы над ним сейчас работаем – нормативно-правовые акты разрабатываются, потом будем подавать бюджетную заявку, то есть все в соответствии с действующим законодательством. Думаю, со следующего года мы ее запустим", – сказал министр.

Суть ее заключается в том, что государство будет возмещать часть расходов, если человек покупает турпакет для того, чтобы посетить туристические места в Улытауской области.

"20%, условно, вам государство возмещает от всего турпакета, не только авиабилет, полный турпакет. Это для граждан Казахстана с целью развития внутреннего туризма. Она будет работать для всех операторов. Это делается для чего? Чтобы в регионах турбизнес тоже развивался. Конечно, если он едет в Алматы и Астану, то сумма возмещения будет меньше, потому что и без того развитые дестинации, если поедет в Мангистаускую область, или Улытаускую и Абайскую области, то тогда сумма возврата будет до 20%, но это проект, над которым мы работаем, и надеемся, что со следующего года он заработает", – резюмировал глава Минкультуры и спорта.

27 января министр сообщил, что механизм будет действовать, если путевки были приобретены в турагентствах.