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Законодательство РК

Когда в Казахстане введут туристический кешбэк, рассказали в Минтуризма

кешбек, туризм, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 15:33 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы рассказал, когда в Казахстане будет доступен туристический кешбэк, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 6 июня 2024 года Даниел Сержанулы сообщил, сейчас ведется работа по внедрению туристического кешбэка на законодательном уровне.

"Но эта программа начнет реализовываться не с этого, а со следующего туристического сезона", – заявил Даниел Сержанулы.

Ранее экс-министр культуры и спорта Асхат Оралов заявил, что эта мера направлена на развитие внутреннего туризма.

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