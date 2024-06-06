Когда в Казахстане введут туристический кешбэк, рассказали в Минтуризма

Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы рассказал, когда в Казахстане будет доступен туристический кешбэк, сообщает Zakon.kz.

На брифинге в СЦК 6 июня 2024 года Даниел Сержанулы сообщил, сейчас ведется работа по внедрению туристического кешбэка на законодательном уровне.

"Но эта программа начнет реализовываться не с этого, а со следующего туристического сезона", – заявил Даниел Сержанулы.

Ранее экс-министр культуры и спорта Асхат Оралов заявил, что эта мера направлена на развитие внутреннего туризма.