Стрельба в тирах и на соревнованиях: новые правила

Министерство культуры и спорта разработало Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что стрельба в тирах, на стрельбищах и стрелковых стендах из крупнокалиберного, малокалиберного, пневматического и стендового оружия может вестись при условии, если на их открытие имеется разрешение органов внутренних дел.

При этом стрельба проводится только по распоряжению руководителей учебных или спортивных организаций строго по плану спортивной работы или расписанию занятий.

Все соревнования по пулевой и стендовой стрельбе: республиканские, областные, районные, городские, а также квалификационные соревнования по сдаче разрядных норм, проводятся только под руководством судейской коллегии.

При этом учебно-тренировочные стрельбы (подготовка спортсменов к соревнованиям, практические занятия в секциях и учебных группах, тренировочные стрельбы по подготовке к сдаче разрядных норм) проводятся руководителями стрельбы.



К руководству стрельбой допускаются штатные тренеры, тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, инструкторы. Руководители организаций систематически проводят инструктаж с руководителями стрельб по правилам и мерам безопасности, после чего инструктируемые расписываются в журнале регистрации инструктажа.

Общественные тренеры (инструкторы) для допуска к руководству стрельбой в установленном порядке должны пройти курс обучения по программе подготовки общественных кадров, сдать зачет, по результатам которого присваивается звание общественного тренера и выдается удостоверение.

Указывается, что за соблюдение стреляющими правил и мер безопасности во время стрельбы отвечают руководители организаций и стрельб.

Пропуск в тир, на стрельбище и стрелковый стенд штатных работников, членов спортивного клуба и руководителей стрельб производится по пропускам, а стрелков-спортсменов арендующих организаций по списку, заверенному администрацией арендатора, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность.



Выдача оружия со склада производится по книге выдачи оружия во временное пользование.

Внос (вынос) оружия, в том числе арендующих организаций, производится в соответствии с требованиями инструкций органов внутренних дел.

Выдача патронов для проведения тренировочных стрельб и соревнований производится со склада руководителю стрельбы по раздаточно-сдаточной ведомости на боеприпасы.

Как отмечается, оружие и неиспользованные патроны, полученные для проведения занятий, должны быть возвращены на склад в день их выдачи. Руководитель занятий, получивший оружие и патроны, несет персональную ответственность за их сохранность.

Также в правилах говорится, что при проведении стрельб в тире, на стрельбище, стрелковых стендах, помимо руководителя, назначается дежурный по огневому рубежу, который следит за соблюдением мер безопасности и сохранностью оружия и боеприпасов.

Дежурный по огневому рубежу назначается из числа штатных работников или наиболее подготовленных стрелков команды, проводящей стрельбу, подчиняется руководителю стрельбы, отвечает за сохранность оружия и боеприпасов на огневом рубеже и своими действиями помогает руководителю стрельбы.

Чистка оружия и подготовка его к стрельбе должны проводиться в специально отведенном месте под наблюдением дежурного.

При проведении соревнований, тренировочных сборов с участием спортсменов и команд из других населенных пунктов, в местах их проведения руководителями мероприятий организуется временное хранение оружия и боеприпасов. Для этой цели используются стационарные помещения, отвечающие требованиям, установленным для хранения оружия и боеприпасов.

Организация, проводящая сборы или соревнования, своим приказом назначает лицо, персонально ответственное за сохранность оружия и боеприпасов.

Также правила предусматривают меры безопасности при стрельбе.

В частности, говорится, что безопасность при стрельбе обеспечивается высокой дисциплинированностью всех ее участников, четкой организацией стрельб и точным соблюдением установленных правил и мер безопасности.

В каждом тире (стрельбище, стрелковом стенде) с учетом особенностей и местных условий разрабатывается и вывешивается на видном месте инструкция по правилам и мерам безопасности, которую должны твердо знать и выполнять все участники стрельб.

При этом должна обеспечиваться безопасность стрелков и окружающих лиц, а также исключаться возможность проникновения в огневую зону людей и животных.

Вместе с тем запрещается:

выдавать неисправное оружие для стрельбы;

находясь вне линии огня, изготавливаться к стрельбе и прицеливаться в мишени или другие предметы;

стрелять или заряжать оружие на линии огня без разрешения руководителя стрельбы или судьи;

поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы при всех действиях с оружием (при стрельбе, перезаряжении, задержке, осечке и т.п.);

прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди или животные;

стрелять из неисправного оружия;

оставлять на линии огня заряженное оружие или с закрытым затвором;

оставлять оружие без присмотра, брать в руки или прикасаться к оружию без разрешения стрелка, в распоряжении которого оно находится;

выносить заряженное оружие с линии огня;

стрелять по предметам, не относящимся к выполнению упражнения (по рамам, тросам, аппаратуре, флажкам, номерам щитов и т.д.);

иметь на стендовых ружьях погонные ремни;

поворачиваться с закрытым стендовым ружьем в сторону зрителей, а также уходить со стрелковых мест, не вынув из ружья патроны и стреляные гильзы;

целиться и стрелять в мишень другого стрелка, стрелять по птицам и животным, появившимся в зоне огня;

тренироваться с закрытым стендовым ружьем вне стрелковой площадки.

В правилах также прописаны обязанности лиц, руководящих стрельбой и обслуживающих стрельбу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июня.