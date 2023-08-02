Кому и как разрешено применять оружие в учебных и тренировочных целях

Министерство культуры и спорта приказом от 28 июля 2023 года утвердило "Правила применения оружия при занятиях спортом и в учебных целях", сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на все физкультурно-спортивные организации.

Стрельба в стрелковых тирах (стрельбищах) и стендах из крупнокалиберного, малокалиберного, пневматического (с дульной энергией свыше 7,5 Джоуль и калибром более 4,5 миллиметра) и стендового оружия ведется согласно разрешительным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им при выдаче заключения на ввоз в Казахстан, вывоз из Казахстана и транзит через территорию республики гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Стрельба в стрелковых тирах (стрельбищах) и стендах проводится строго по плану спортивной работы (календарному плану) или расписанию занятий, утвержденному руководителем организации.

Все учебно-тренировочные занятия по стрелковым видам спорта (пулевая, стендовая, практическая стрельба) проводятся руководителями стрельбы.

К руководству стрельбой допускаются тренеры, тренеры-преподаватели, инструкторы, спортивные судьи. При этом инструкторы для допуска к руководству стрельбой проходят программу подготовки (переподготовки) владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знания правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Руководитель стрельбы в стрелковом тире (стрельбище) и стенде обеспечивает соблюдение участниками стрельб Правил, условий отрабатываемых упражнений, а также Правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Выдача оружия спортсмену или руководителю стрельбы из оружейной комнаты производится под роспись.

Пропуск в стрелковый тир (стрельбище) и стенд сотрудников, членов спортивного клуба, спортсменов и руководителей стрельб производят по списку, утвержденному руководителем организации, пропускам, а стрелков-спортсменов арендующих организаций по списку, заверенному администрацией арендатора, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на право хранения и ношения оружия.

Чистка оружия и подготовка его к стрельбе проводится в специально отведенном месте организации.

При проведении спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов с участием спортсменов и команд из других населенных пунктов, в местах их проведения организаторами спортивно-массовых мероприятий организуется временное хранение оружия и патронов, для этой цели используются стационарные помещения, отвечающие требованиям, установленным для хранения оружия и патронов.

Порядок применения оружия и безопасность при занятиях спортом и в учебных целях

Порядок и безопасность при стрельбе обеспечивается высокой дисциплинированностью всех ее участников, четкой организацией стрельб и точным соблюдением настоящих Правил и мер безопасности.

В каждом стрелковом тире (стрельбище) и стенде с учетом особенностей и местных условий разрабатывается и размещается на видном месте инструкция, которая обязательна для исполнения всеми участниками стрельб.

В стрелковом тире (стрельбище) и стенде обеспечиваются условия, гарантирующие безопасность стрелков и окружающих лиц, а также исключается возможность проникновения в огневую зону людей и животных.

Стрелки, не изучившие материальную часть оружия, не умеющие с ним обращаться и не знающие Правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием, к стрельбе не допускаются.

Вне линии огня или специально созданной тренировочной зоне любое оружие находится в чехле, футляре, коробке (ящике) или кобуре, с открытым затвором и вставленным флажком безопасности, стендовое оружие в собранном виде, а у полуавтоматического оружия открыты затворы. Оружие вынимается из чехла, футляра, кобуры в огневой зоне.

На территории стрелкового тира (стрельбища) допускается переноска оружия без чехла, футляра, только при наличии видимого флажка безопасности, вставленного в ствол оружия, при этом ствол оружия направлен в безопасном направлении.

В период спортивных соревнований допускается тренировка с оружием в позе изготовки без патрона в специально отведенных для этого местах, с открытым затвором и вставленным флажком безопасности.

При выполнении упражнения и во время тренировки стрелок кладет оружие (выпустив его из рук) только с направлением ствола в сторону линии огня после того, как вынуты патроны и магазин. При этом затворы винтовок и пистолетов остаются открытыми, а в стволы вставлены флажки безопасности.

Во всех видах стрельбы во время выполнения упражнения оружие с линии огня выносится по команде руководителя стрельбы.

Стреляющий прекращает огонь по команде руководителя стрельбы "стоп" и "разряжай" или самостоятельно, если в огневой зоне появились люди или животные. После последнего выстрела в упражнении (или после того, как поданы команды "стоп", "разряжай") стрелок разряжает оружие и вставляет в ствол флажок безопасности.

Что делать нельзя:

выдавать неисправное оружие для стрельбы;

находясь вне линии огня или вне специально отведенного для учебно-тренировочного процесса месте, изготавливаться к стрельбе и прицеливаться в мишени или другие предметы;

стрелять или заряжать оружие на линии огня без разрешения руководителя стрельбы;

поворачивать оружие на линии огня в сторону от направления стрельбы при всех действиях с оружием (при стрельбе, перезаряжении, задержке, осечке);

прикасаться к оружию, когда в огневой зоне находятся люди или животные;

стрелять из неисправного оружия;

оставлять на линии огня заряженное оружие или с закрытым затвором;

оставлять оружие без присмотра, брать в руки или прикасаться к оружию без разрешения стрелка, в распоряжении которого оно находится;

выносить заряженное оружие с линии огня;

стрелять по предметам, не относящимся к выполнению упражнения (по рамам, тросам, аппаратуре, флажкам, номерам щитов);

иметь на стендовых ружьях погонные ремни;

поворачиваться с закрытым стендовым ружьем в сторону зрителей, а также уходить со стрелковых мест, не вынув из ружья патроны и стреляные гильзы;

целиться и стрелять в мишень другого стрелка, стрелять по птицам и животным;

тренироваться с закрытым стендовым ружьем вне стрелковой площадки.

В случае, когда стрельба прерывается (по техническим и другим причинам), у всех стрелков ружья открыты. Закрывают ружье после команды руководителя стрельбы.

Приказ вводится в действие 11 августа 2023 года.