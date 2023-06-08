В Австралии окончательно запретили нацистскую символику

Правительство Австралии окончательно запретило нацистский символ, и нарушителям этого правила грозит год тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Запрет также коснется предприятий и магазинов, которые продают сувениры с нацистской символикой.



"В Австралии нет места символам, прославляющим ужасы Холокоста. И мы больше не позволим людям получать прибыль от демонстрации и продажи предметов, прославляющих нацистов и их злую идеологию". Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус

Тем не менее Марк Дрейфус добавил, что нацистское приветствие не будет подпадать под запрет. Запрет также не затронет такие религии, как индуизм, буддизм и джайнизм, где свастика имеет мирные значения.

Ожидается, что генеральный прокурор представит законопроект на следующей неделе. Марк Дрейфус также заявил, что в последние несколько месяцев наблюдается рост числа митингов неонацистов.

В мае 2023 года около 20 неонацистов собрались на ступенях парламента в КБР Мельбурна, одетые в черное, чтобы выразить протест против растущей иммиграции. Одного из полицейских обрызгали перцовым аэрозолем.

После митинга полиция штата Виктория выступила с заявлением, в котором назвала протест "ужасающим".

"Как и общество, полиция была потрясена действиями, продемонстрированными сегодня в Мельбурне. Мы понимаем, что случаи антисемитизма могут привести к тому, что общины будут чувствовать себя мишенью, под угрозой и уязвимыми. Ненависти и предрассудкам нет места в нашем обществе. В сегодняшнем протесте участвовало множество различных противоборствующих групп, и наша основная задача заключалась в обеспечении безопасности, предотвращении столкновений и деэскалации любого агрессивного поведения", – сообщили тогда в полиции.

По информации ABC News, после митинга арестовали двоих мужчин, которых обвинили в нападении на полицию.

Месяцем ранее также сообщалось о марше неонацистов в центре Мельбурна, когда участница кампании против прав транссексуалов Келли-Джей Кин-Миншулл собралась выступить перед сторонниками у здания парламента.