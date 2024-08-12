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В Турции подросток с нацистской символикой напал на мечеть

Нападение на людей в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 02:24 Фото: pixabay
В турецком городе Эскишехире 18-летний подросток напал с ножом и топором на мечеть. Он был в маске с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС "Мертвая голова", сообщает Zakon.kz.

По данным издания Cumhuriyet, во время атаки нападавший ранил семерых человек и одного убил. Он также транслировал нападение в прямом эфире своего профиля.

Сейчас "турецкий Брейвик" находится в местном отделе полиции на допросе.

Подобное преступление в 2011 году совершил норвежский преступник в Осло. Он расправился с 77 людьми в молодежном лагере.

По предварительной информации турецкий задержанный "находился под влиянием компьютерных игр" военного характера.

На место приехала скорая помощь и госпитализировала пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Австралии грабитель во время преступления планировал устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным и загорелся.

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